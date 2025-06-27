Экс-главу красноярского ГИБДД заподозрили в получении взятки ремонтом в квартире

В уголовном деле бывшего начальника ГИБДД по Красноярскому краю Андрея Сиротинина появился новый эпизод. Его заподозрили в получении взятки в виде ремонта в квартире, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, весной 2024 года главный гаишник региона дал незаконное указание подчиненным принять у жителя краевого центра экзамен на право управления транспортным средством. Взамен обладатель водительского удостоверения отремонтировал высокопоставленному полицейскому квартиру, потратив около 200 тыс. руб. Андрею Сиротинину вменили в вину ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), за что ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы. Этот криминальный эпизод стал шестым в деле экс-главы красноярского ГИБДД.

Как писал «Ъ-Сибирь», бывшего начальника региональной Госавтоинспекции Андрея Сиротинина взяли под стражу в январе 2025 года. Первоначально ему инкриминировали получение взяток почти на 1 млн руб. за выдачу «красивых» госномеров и превышение должностных полномочий в интересах своих знакомых. Одному из них главный красноярский гаишник якобы помог со сдачей теоретического экзамена на водительские права, другому — сохранить на машине запрещенную излишне темную тонировку.

Илья Николаев