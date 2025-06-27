Средний размер автокредита в Челябинской области за год сократился на 12,3%

В мае 2025 года средний размер выданного автокредита в Челябинской области составил 1,2 млн руб. Это на 12,3% меньше, чем в мае 2024-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По России средний чек займа на машину в прошлом месяце находился на уровне 1,3 млн руб. За год показатель снизился на 9,6%. Наибольшее сокращение размера автокредита показали Воронежская (-14%), Калужская (-12,8%), Тульская (-12,6%) и Челябинская области, а также Москва (-12,2%). Единственным регионом, где средний чек увеличился, оказалась Иркутская область (+7,8%). В топ регионов по самым «дорогим» займам на машину вошли Москва (1,7 млн. руб.), Московская область (1,6 млн. руб.), Санкт-Петербург (1,5 млн. руб.), а также Краснодарский край и Ленинградская область (по 1,4 млн. руб.).

Виталина Ярховска