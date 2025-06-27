В Магнитогорске водитель трамвая получила пять лет за наезд на пенсионерку

Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговор водителю трамвая, обвиняемой в гибели 71-летней пенсионерки. Фигурантке назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении с запретом управлять транспортными средствами в течение двух лет шести месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УКВЗ Фото: Пресс-служба УКВЗ

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 ноября прошлого года в районе дома №107 по улице Карла Маркса в Магнитогорске. Суд установил, что при повороте направо водительница трамвая не снизила скорость перед пешеходным переходом и сбила пенсионерку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. После этого трамвай не остановился и продолжил движение по маршруту. Пострадавшую с многочисленными травмами доставили в больницу, где она скончалась через две недели.

Водительницу признали виновной по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

Ольга Воробьева