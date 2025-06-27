В Чувашии объявили желтый уровень опасности. В Чебоксарах и местами по республике ожидается гроза с порывами юго-западного ветра до 15 м/с. Об этом сообщает МЧС Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии объявили желтый уровень опасности из-за грозы и ветра

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ В Чувашии объявили желтый уровень опасности из-за грозы и ветра

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Желтый уровень опасности сохранится до вечера пятницы. В ведомстве призывают жителей быть осторожными и внимательными.

В конце декабря 2024 года из-за природных явлений в шести районах Чувашии более 10 тыс. человек остались без электричества. Отключение затронуло свыше 2,7 тыс. частных домов и 9 социально значимых объектов.

Анар Зейналов