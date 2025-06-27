Санаторий завода «Красный химик» в Ленобласти вновь выставили на продажу

Санаторий-профилакторий и котельную, ранее принадежавшие заводу «Красный химик», выставили на продажу в Ленобласти. Соответствующее объявление появилось на площадке «Авито», два здания и земельный участок площадью почти 2 га оценили в 85 млн рублей.

Известно, что в 2013 году объекты в деревне Лимузи приобрели власти 47-го региона, планировавшие разместить там центр временного содержания мигрантов. Спустя четыре года недвижимость продали физическому лицу.

В 2018 году владельцем экс-санатория стал Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации, а в 2021 году его купил нынешний владелец.

Завод «Красный химик» был основан в 1875 году. На предприятии выпускали этиловый эфир, танин, краски и собственные фармпрепараты. Предприятие освоило производство нашатырного спирта первым в России.

Подробнее читайте в материале «Ъ-СПб» «Санаторий в Лимузи выставили на продажу».

Андрей Маркелов