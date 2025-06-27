США отменяют некоторые введенные против Китая торговые ограничения

США отменят часть ограничительных мер, введенных ранее в отношении Китая. Решение принято на основе договоренностей, достигнутых в ходе торговых переговоров, сообщило Министерство коммерции КНР.

В заявлении сказано, что Пекин одобрит заявки на экспорт контролируемых товаров, Вашингтон в ответ аннулирует ряд ограничений. Ведомство отметило, что после встречи в Лондоне переговорщики от Китая и США поддерживали постоянные контакты.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что 25 июня страна заключила новое торговое соглашение с Китаем.