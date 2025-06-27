Экс-застройщика ЖК «Окский берег» приговорили к шести годам колонии

Бывшего застройщика ЖК «Окский берег» в Нижнем Новгороде Сатиша Калру 27 июня 2025 года приговорили к шести годам колонии общего режима за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и присвоение (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Его взяли под стражу в зале суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший генеральный директор ООО «Экоград» Калра Сатиш в зале суда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший генеральный директор ООО «Экоград» Калра Сатиш в зале суда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С августа 2015 по декабрь 2018 года Сатиш Калра был гендиректором компаний «Капстройинвест» и «ЭкоГрад», которые выступали застройщиками 23 домов жилого комплекса. Суд посчитал доказанным, что фигурант использовал 1,3 млрд руб. средств более 680 дольщиков на цели, не связанные со строительством. Кроме того, с сентября 2016 по октябрь 2018 года подсудимый присвоил 117 млн руб. компании «Экоград», взяв их наличными из кассы.

Еще один эпизод касался незаконного распоряжения земельным участком площадью 1,4 тыс. кв. м. Следствие полагало, что он заключил с ООО «Топ-Сервис» договор купли-продажи будущей недвижимости, не намереваясь исполнять обязательства и фактически не имея реальной возможности их осуществить. Тем самым он обманом получил за этот участок 1,2 млн руб. Однако по этому эпизоду суд прекратил дело в связи с истечением сроков давности.

Помимо реального срока, фигуранта оштрафовали на 500 тыс. руб. и на два года запретили занимать определенные должности.

При этом суд не удовлетворил гражданский иск Фонда развития территорий, выплатившего деньги дольщикам, на 1,2 млрд руб. ФРТ отправили разбираться с ущербом в гражданский суд.

Как писал «Ъ-Приволжье», прокурор просил подсудимому назначить 13 лет колонии.

Адвокаты подсудимого после оглашения приговора сообщили, что намерены его обжаловать. Подробнее о доводах защиты и обвинения, высказанных ранее на судебных прениях, — в материале «Ъ-Приволжье» «Прокуратура задала жилищный вопрос».

Иван Сергеев