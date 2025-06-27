Казахстан хочет до конца года подписать договор с Россией о строительстве АЭС

Астана и Москва подготовили проект межправительственного соглашения о строительстве АЭС на территории Казахстана. Казахстанские власти хотят подписать договор до конца 2025 года, сообщил председатель Агентства по атомной энергии страны Алмасадам Саткалиев.

По его словам, такая станция стоит как минимум $14 млрд. Вопрос финансирования «будет определяться по итогам переговоров между министерствами финансов двух государств» «Это будет государственный заем»,— сказал господин Саткалиев (цитата по ТАСС).

Решение о строительстве АЭС было принято в Казахстане на референдуме в 2024 году. 14 июня 2025 года власти страны объявили, что станцию построит Росатом. Станцию рассчитывают возвести к 2035–2036 году.

Степан Мельчаков