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Глава Северной Осетии объявил об отмене режима беспилотной опасности

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло объявил об отмене режима беспилотной опасности в республике. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом он отметил, что оперативный штаб продолжает функционировать в круглосуточном режиме.

Напомним, режим беспилотной угрозы Сергей Меняйло ввел в республике утром 27 июня. Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

Глава региона также рекомендовал землякам изучить действующие в Северной Осетии правила поведения при чрезвычайных ситуациях. Документ содержит алгоритм действий при воздушной атаке и перечень необходимых вещей для эвакуации: личные документы и деньги, индивидуальную аптечку и противохимический пакет, продукты питания на сутки и воду, предметы одежды, обуви, белье и туалетные принадлежности.

Николай Аксенов

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