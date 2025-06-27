Глава Северной Осетии объявил об отмене режима беспилотной опасности

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло объявил об отмене режима беспилотной опасности в республике. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом он отметил, что оперативный штаб продолжает функционировать в круглосуточном режиме.

Напомним, режим беспилотной угрозы Сергей Меняйло ввел в республике утром 27 июня. Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

Глава региона также рекомендовал землякам изучить действующие в Северной Осетии правила поведения при чрезвычайных ситуациях. Документ содержит алгоритм действий при воздушной атаке и перечень необходимых вещей для эвакуации: личные документы и деньги, индивидуальную аптечку и противохимический пакет, продукты питания на сутки и воду, предметы одежды, обуви, белье и туалетные принадлежности.

Николай Аксенов