Прилепин: для уехавших артистов-иноагентов в России тюрьма не предусмотрена

Писатель Захар Прилепин заявил, что артистам в статусе иноагента не стоит опасаться возвращаться в Россию. По его словам, для них существует специальная юридическая процедура, и ничего большего законом не предусмотрено.

В интервью «Аргументам и фактам» господин Прилепин напомнил, что иноагенты ограничены в способах заработка. Но никакого тюремного срока для них не предполагается, подчеркнул он. «Борис Гребенщиков (объявлен иноагентом.— "Ъ") говорит в интервью, что... его сразу загребут "злые полицейские",— сказал писатель.— Это вообще не предусмотрено».

Захар Прилепин считает, что уехавшие после начала СВО артисты не испытывают проблем с возвращением в страну. «Если Пугачева (Алла Пугачева.— "Ъ") захочет вернуться, она сделает это в любую минуту,— предположил писатель.— Возможно, что она сейчас уже приехала, сидит дома и прекрасно себя чувствует».

Господин Прилепин также заверил, что из числа эмигрировавших артистов ему больше всего нравилось творчество Земфиры (объявлена иноагентом) и упомянутого Бориса Гребенщикова (объявлен иноагентом).

Степан Мельчаков