В СКФО построят электростанции мощностью 600 МВт к 2030 году

В Северо-Кавказском федеральном округе до 2030 года построят электростанции общей мощностью 600 МВт, включая ветровые, солнечные и малые гидроэлектростанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора филиала АО СО ЕЭС Северо-Кавказское РДУ Андрея Николаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Будут новые объекты ветрогенерации, солнечной генерации и малая гидрогенерация тоже будет.»,— сообщил Андрей Николаев.

Энергообъекты разместят в различных субъектах Северного Кавказа. Среди планируемых проектов — Сотниковская ВЭС мощностью около 75 МВт и Башенная ГЭС.

Черекская ГЭС уже введена в эксплуатацию и с 1 июля выходит на оптовый рынок электроэнергии и мощности, отметил представитель энергетической компании.

Пятый юбилейный Северо-Кавказский энергетический форум проходит 26-28 июня в МВЦ «Минводыэкспо». Мероприятие посвящено реализации государственных инициатив по развитию топливно-энергетического комплекса в СКФО.

Николай Аксенов