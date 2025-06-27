В Новосибирске директор частной школы задолжал подчиненным 10 млн рублей

Перед судом предстанет директор новосибирской частной школы за невыплату жалования работникам. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В деле указывается, что с 1 декабря 2023-го по 30 августа 2024 года директор школы не выплачивал зарплату 35 сотрудникам учебного заведения. В общей сложности он задолжал подчиненным более 9,9 млн руб.

В прокуратуре области, по материалам которой было возбуждено уголовное дело, сообщили, что на имущество школы и ее директора наложен обеспечительный арест.

Илья Николаев