Волжский мост в Рыбинске подсветят за 158 млн рублей

Начался поиск подрядной организации для устройства архитектурно-художественной подсветки моста через Волгу в Рыбинске. Соответствующий конкурс объявлен в системе «ЕИС. Закупки».

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Начальная стоимость контракта определена в 158 млн руб. Заказчиком выступает областное министерство регионального развития. Работы будут проводиться в два этапа: в рамках первого будет разработана проектная документация, а в ходе второго пройдет непосредственно монтаж.

Первый этап подрядчик должен будет закончить до декабря 2025 года, устройство нужно начать не позднее 1 декабря 2025 года, а провести пусконаладочные работы — не позднее 10 января 2026 года. Срок эксплуатации светотехнического оборудования составит 10 лет.

Алла Чижова