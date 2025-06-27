Полиция задержала блогера на Mercedes после автошоу в центре Петербурга

Сотрудники правопорядка пришли к 33-летнему блогеру, который в конце апреля этого года устроил шоу на Mercedes на Гончарной улице, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Злоумышленник устроил пробуксовку, сжигая «резину» на проезжей части. Действия молодого человека записывал на видео его приятель, чтобы затем опубликовать в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полицейские не оценили контент и возбудили уголовное дело по статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Гонщик, не ожидавший встречи с правоохранительными органами, пытался оправдаться, заверяя, что не увлекается подобным, а видео снято очень давно.

Тем не менее, сотрудники правопорядка не поверили молодому человеку. В 2012 году он был участником смертельной аварии, управляя мотоциклом. Тогда погибла 17-летняя девушка. Выйдя из мест лишения свободы петербуржец начал вести блог, где выкладывал опасные трюки. Героиней нескольких видео стала маленькая дочь «гонщика».

По мнению полиции, любитель агрессивного вождения также может быть причастен к «серым» схемам, связанным с обналичиванием денег и криптовалютой. Сейчас молодой человек находится в отделе полиции, ему избирают меру пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что взорвавший петардой дворовую урну петербуржец стал фигурантом уголовного дела.

Андрей Маркелов