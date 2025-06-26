Взорвавший петардой дворовую урну петербуржец стал фигурантом уголовного дела

Полиция Красногвардейского района задержала жителя Петербурга, бросившего петарду в урну на детской площадке. Теперь мужчина пребывает в статусе фигуранта уголовного дела по статье о хулиганстве (213 УК РФ), сообщили в региональном ГУ МВД.

Поздно вечером 25 июня в полицию района поступил сигнал о взрыве во дворе дома № 49 по Новочеркасскому проспекту. На место прибыли сотрудники МВД и других экстренных служб. Недалеко от пострадавшей мусорки полицейские задержали 53-летнего местного жителя в состоянии алкогольного опьянения, который «кинул в урну петарду и внятно пояснить свой поступок не смог».

Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ. В результате взрыва на детской площадке никто не пострадал, добавили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что неизвестные избили петербуржца в компьютерном клубе и бросили в него петардой.

Дарья Астанина