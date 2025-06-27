В Буденновске три человека пострадали при опрокидывании автомобиля

В Ставропольском крае три человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля «Шевроле Нива», съехавшего в кювет на трассе «Александровское-Новоселицкое-Буденновск». Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Происшествие на 93-м км дороги. По предварительным данным, водитель не учла скорость движения, не справилась с управлением и допустила съезд в кювет, где машина перевернулась.

Пострадали женщина-водитель и двое пассажиров — 62-летняя жительница и 8-летний ребенок из Санкт-Петербурга. Мальчик находился на заднем сиденье пристегнутым ремнем безопасности.

За рулем была 49-летняя местная жительница с 29-летним водительским стажем. Она не является злостным нарушителем ПДД и на момент аварии была трезва.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются.

Николай Аксенов