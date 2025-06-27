За прошедшие сутки подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на 13 пожаров, восемь из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане за сутки ликвидировали 13 пожаров, восемь из них в жилых домах

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане за сутки ликвидировали 13 пожаров, восемь из них в жилых домах

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Кроме того, спасательные службы совершили 13 выездов по ложным вызовам и девять раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Также пожарных девять раз привлекали для ликвидации последствий ДТП. На водных объектах происшествий не произошло.

25 июня спасатели потушили пять пожаров, один из которых произошел в жилом секторе.

Анар Зейналов