Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 25 июня потушили пять пожаров, один из которых произошел в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане за сутки ликвидировали пять пожаров

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане за сутки ликвидировали пять пожаров

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Спасательные службы также совершили пять выездов по ложным вызовам и 11 раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Кроме того, пожарные 11 раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах республики за прошедшие сутки происшествий не зафиксировано.

24 июня в Казани сгорели пять пассажирских автобусов при пожаре в ПАТП-2. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь за полчаса, общая площадь пожара составила 60 кв. м.

Анар Зейналов