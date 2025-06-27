Госсекретаря Дагестана Магомедова освободили под подписку о невыезде

Госсекретаря Республики Дагестан Магомед-Султана Магомедова освободили под подписку о невыезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Кумторкалинского района Фото: Администрация Кумторкалинского района

По словам руководителя объединенной пресс-службы судов Дагестана Заремы Мамаевой, господин Магомедов присутствовал 26 июня в Советском районном суде Махачкалы на заседании по иску Генпрокуратуры РФ.

Чиновника задержали утром 25 июня 2025 года. Силовики провели обыски по делу Магомед-Султана Магомедова по десяткам адресов в регионе, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Обыскивали родственников и коллег задержанного, его кабинет в администрации Дагестана.

26 июня суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к госсекретарю Дагестана. Ведомство потребовало изъять в пользу государства активы Магомедова и его семьи. Речь идет о 100 долях в уставных капиталах компаний «Каспетролсервис», «МСБ Холдинг», «Дагестанские новые технологии», «Нефтепродуктснаб», а также объектах недвижимости, зарегистрированных на компанию «Транс Тек».

На имущество и денежные средства этих компаний, а также «АМО Бизнес», «АСКО Плюс», «Каспий-Петрол», «Нефтепродукттрейд» и «Русальянсбизнес» наложили арест в качестве обеспечительных мер.

По данным источника «Коммерсанта», Магомедов сам явился в суд и признал ответственность за совершение коррупционных правонарушений.

Суд арестовал имущество компании «Каспетролсервис», включая 163 гектара земли, в рамках иска к госсекретарю Дагестана.

Николай Аксенов