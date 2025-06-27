Три из десяти компаний Казани планируют в ближайшее время повысить оклады своим сотрудникам. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, проведенного с 1 по 20 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Треть компаний Казани планируют повысить зарплаты сотрудникам в ближайшее время

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Треть компаний Казани планируют повысить зарплаты сотрудникам в ближайшее время

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным HR-менеджеров, за последний месяц лишь 3% компаний задерживали зарплату сотрудникам. Больше всего таких случаев было в марте — 7%, но уже в апреле ситуация выровнялась.

Большинство работодателей (56%) повышали оклады персоналу менее полугода назад, 27% — от полугода до года назад, 9% — год-два назад. Только 4% предприятий проводили индексацию более двух лет назад.

Ранее сообщалось, что больше половины казанцев поддержали законопроект о выплатах домохозяйкам.

Анар Зейналов