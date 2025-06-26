Больше половины опрошенных жителей Казани — 59% — одобряют законопроект о ежемесячных выплатах для домохозяек и домохозяев в размере регионального прожиточного минимума. Против инициативы выступили 15% опрошенных, еще 26% затруднились с ответом. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Больше половины казанцев поддержали выплаты домохозяйкам

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Больше половины казанцев поддержали выплаты домохозяйкам

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Госдуму внесен законопроект о денежном пособии для неработающих трудоспособных россиян, которые занимаются домашним хозяйством и ухаживают за детьми старше полутора лет, детьми-инвалидами или престарелыми родителями. Обязательное условие получения выплат — постоянное проживание с семьей и среднедушевой доход не выше двух прожиточных минимумов региона.

Среди опрошенных сторонники инициативы считают, что уход за детьми требует много сил и времени, а труд домохозяйки равноценен работе любого другого сотрудника. Противники указывают на необходимость более «адекватных» пособий.

Законопроект одинаково поддерживают мужчины и женщины. Чем старше участники опроса, тем больше среди них сторонников инициативы: среди молодежи до 35 лет таких 52%, а среди граждан старше 45 лет — 67%. С ростом доходов также растет лояльность к предложению: среди респондентов с зарплатой до 50 тыс. руб. одобряют нововведение 45%, среди получающих от 100 тыс. руб. — 63%.

Анар Зейналов