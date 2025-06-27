В Приамурье осуждены организаторы фиктивных экзаменов для мигрантов

Благовещенский городской суд признал четверых местных жителей виновными в организации незаконного пребывания иностранцев на территории РФ (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), сообщается в Telegram-канале суда 27 июня. За организацию фиктивных экзаменов для иностранцев фигуранты приговорены к двум или двум с половиной годам лишения свободы условно.

Как сообщается, в группу входили предприниматель, переводчик и экзаменаторы, которые в 2023 году организовали для мигрантов фиктивную сдачу экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства. Им удалось создать видимость легальной деятельности: арендовали офисы в Благовещенске и Свободном и заключили договоры с Российским государственным университетом им. А. И. Герцена (РГПУ, Санкт-Петербург).

Экзамены проходили с нарушениями: иностранцам, не знавшим русского языка, давали подсказки, а ответы за них выбирали сами экзаменаторы. В итоге благодаря поддельным сертификатам семеро граждан Узбекистана и Таджикистана получили патенты на работу, что позволило им незаконно находиться в России. Преступление раскрыли и расследовали сотрудники УФСБ России по Амурской области.

Отмечается, что действия группы нанесли ущерб интересам государства в сфере миграционного контроля. Предприниматель, помимо условного срока, получил штраф 150 тыс. руб.

Анна Яшина, Благовещенск