Алаудинов заявил о планах СБУ убить командиров «Ахмата»

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Cлужба безопасности Украины разрабатывает операции для убийства руководящего состава чеченского подразделения. По его словам, украинские спецслужбы готовили покушение в том числе на него.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Апты Алаудинов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Апты Алаудинов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Разрабатываются разные комбинации,— заявил Апты Алаудинов ТАСС.— Хотели бы убить меня, (группу.— "Ъ") Аида, командирский состав особенно».

Командир «Ахмата» заверил, что военнослужащие не беспокоятся за свою безопасность, так как знают о планах противника.

В середине недели Апты Алаудинов высказывал мнение, что «Третья мировая война не началась».