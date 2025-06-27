Два человека погибли при столкновении автомобилей Voyah и Niva в Ленобласти

На трассе Кола в ночь на 27 июня произошло смертельное ДТП. Столкновение Voyah и Niva привело к гибели двух человек, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

Машины столкнулись на 45-м км трассы Кола при попутном движении. В результате аварии пострадали трое. На месте работали спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга, которые деблокировали одного погибшего и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция инициировала проверку после ДТП со смертельным исходом на трассе «Нарва».

Татьяна Титаева