Число пунктов выдачи в Петербурге за год выросло на треть

С июня 2024 года по начало лета текущего года количество пунктов выдачи заказов в Санкт-Петербурге увеличилось на 32,5%. В Северной столице насчитывается уже 8301 ПВЗ, сообщили в пресс-службе геосервиса 2ГИС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Петербург занимает второе место среди городов-миллионов по количеству таких пунктов. Город на Неве уступает лишь Москве. В столице работают 16,5 тыс. точек. За год прирост составил 29,4%.

В то же время по сравнению с другими городами значительно больше стало ПВЗ в Новосибирске (+41,2%), Челябинске (+40,9%) и Нижнем Новгороде (+40%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бьюти-ритейлер «Золотое Яблоко» открыл второй ПВЗ в Петербурге.

Татьяна Титаева