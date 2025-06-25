Число пунктов выдачи в Петербурге за год выросло на треть
С июня 2024 года по начало лета текущего года количество пунктов выдачи заказов в Санкт-Петербурге увеличилось на 32,5%. В Северной столице насчитывается уже 8301 ПВЗ, сообщили в пресс-службе геосервиса 2ГИС.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Петербург занимает второе место среди городов-миллионов по количеству таких пунктов. Город на Неве уступает лишь Москве. В столице работают 16,5 тыс. точек. За год прирост составил 29,4%.
В то же время по сравнению с другими городами значительно больше стало ПВЗ в Новосибирске (+41,2%), Челябинске (+40,9%) и Нижнем Новгороде (+40%).
Ранее «Ъ-СПб» писал, что бьюти-ритейлер «Золотое Яблоко» открыл второй ПВЗ в Петербурге.