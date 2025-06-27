Экс-сотрудников омского заксобрания осудят за мошенничество с трудоустройством

Центральный райсуд Омска рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего депутата и двух экс-сотрудников заксобрания региона. Им вменяют в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает прокуратура региона. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет об экс-депутате омского заксобрания Дарье Бикмаевой и депутате горсовета Иннуе Гомолко.

По версии следствия, с октября 2021-го по декабрь 2023 года экс-помощник депутата областного заксобрания совместно с бывшим парламентарием фиктивно трудоустроили своего знакомого на должность помощника депутата. Выплаченную зарплату фигуранты дела присваивали себе.

Ущерб составил более 1,8 млн руб. В СУ СКР региона сообщили, что обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На их имущество наложен арест на общую сумму 7,6 млн рублей.

Александра Стрелкова