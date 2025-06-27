Прилепин: россияне не читают литературу, осмысляющую действительность

В «восприятии россиян» отсутствует литература, «осмысляющая действительность», заявил писатель Захар Прилепин в разговоре с «РИА Новости». Примером такой литературы он назвал военный роман «Собиратели тишины» сапера-добровольца Дмитрия Филиппова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Захар Прилепин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Захар Прилепин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам писателя, 75% продаваемых книг — это иностранная литература при минимальной части русской классики. Как отметил господин Прилепин, ни в одной стране мира не читают столько иностранной литературы, сколько в России.

«Говорить в нашей стране, что у нас тут почитать нечего, кроме этих "Все кошки дохнут" или какие-нибудь "Все взрослеют"...» — выразил несогласие писатель. Он отметил, что озабочен низким спросом на роман Дмитрия Филиппова: «Мы его продали 10–15 тысяч экземпляров, а "кошек" продали полтора миллиона».

В феврале 2025 года председатель Союза писателей России (СПР) Владимир Мединский заявил, что СПР должен участвовать в формировании книжного рынка и «нравственно способствовать очищению прилавков».

Степан Мельчаков