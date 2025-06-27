В Ярославле рядом с Толгой хотят построить новый микрорайон

В Ярославле около поселка Толга, планируют построить новый микрорайон, рассчитанный на 11 тыс. жителей. Проект обсуждали на публичных слушаниях 26 июня, где рассматривали изменения в Генеральный план города, сообщает Yarnews. Изменения затронут сельхозугодья, которые хотят перевести в жилую зону, а также в зоны транспортной инфраструктуры и рекреации.

Главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов сообщил, что речь идет о территории в 61 га. На ней планируется малоэтажная застройка и индивидуальная жилая застройка, объекты социальной и транспортной инфраструктуры. Часть новых участков будет предложена многодетным семьям.

Часть участка планируется отдать под комплексное развитие территории, где будут построены дома до 4 этажей. Там планируют детский сад на 676 мест и школу на 1 тыс. мест. Срок реализации проекта составит 10 лет.

Антон Голицын