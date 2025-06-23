Последняя неделя июня в Свердловской области станет прохладной

В Свердловской области на последней июньской неделе ожидается прохладная погода, со средней температурой около климатической нормы или ниже, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В начале недели регион окажется под влиянием умеренно-холодной воздушной массы, что приведет к понижению температуры — именно в эти дни температура будет наиболее низкой, при этом днем понедельника в Свердловской области ожидается +14°..+19°. Дожди прекратятся, облачности станет меньше, в западных районах области температуры могут опуститься до 0°..+5°, что создает возможность локальных заморозков в ночь на вторник. К середине недели на Среднем Урале потеплеет, однако через некоторое время снова пойдут дожди. Циклоническая активность сохранится до конца месяца и продолжится в первой декаде июля.

В Екатеринбурге 23 июня дневная температура составит +17°..+19°, переменная облачность без существенных осадков, ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/с. Ночью во вторник, 24 июня, будет +8°, днем +18°, в среду — ночью +9°, днем +22°, в четверг — ночью +11°, днем +23°, в пятницу ночью установится температура +13°, днем она будет держаться в районе +21°. В субботу ожидается ночью +14°, днем +19°, в воскресенье ночью до +12°, днем до +20°.

Ирина Пичурина