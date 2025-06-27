Система контроля качества металла на ММК отмечена премией «Приоритет: Цифра – 2025»

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) получил национальную премию «Приоритет: Цифра – 2025» за разработку и внедрение системы контроля качества при производстве толстолистового проката, которая вывела мониторинг характеристик продукции на принципиально новый уровень, максимально удовлетворяющий потребностям клиентов компании.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ММК Фото: Пресс-служба ММК

Высокотехнологичный проект, изменивший подход к непрерывному отслеживанию качества толстолистового проката, был признан экспертным жюри лучшим в номинации «Цифровые решения для промышленности».

Преимущество технологии, которая дает высокую точность и скорость выявления дефектов поверхности и геометрии листа, обеспечивается использованием технологий машинного зрения и искусственного интеллекта.

Система работает следующим образом: движущийся по линии лист проката сканируется высокоточными камерами и лазерами. Полученные изображения передаются на сервер, где специализированное программное обеспечение с интегрированной математической моделью проводит комплексный анализ. Автоматически измеряются геометрические параметры листа, обнаруживаются и классифицируются поверхностные дефекты. Одновременно формируется 3D-карта топологии поверхности листа с выявленными отклонениями. Результаты мгновенно сопоставляются с требованиями на предмет соответствия заданным параметрам качества продукции для соответствующего потребителя.

Решение позволило значительно снизить влияние человеческого фактора при оценке качества продукции, повысить скорость и точность контроля за производством. Среди других плюсов технологии – увеличение производительности труда, снижение затрат на исправление дефектов. Технология гарантирует, что заказчик на выходе получит металл, полностью соответствующий его запросам.

Национальная премия «Приоритет: Цифра» вручается третий год подряд за высокотехнологичные решения в промышленности. Её цель – содействие активному продвижению передовых информационных технологий и эффективных цифровых проектов российских компаний, повышению авторитета отечественных разработчиков программного обеспечения, увеличению спроса на их ИТ-продукты, привлечению дополнительных инвестиций для цифровой трансформации различных отраслей экономики.

ПАО «ММК»