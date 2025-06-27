Убийца директора гостиницы на Камчатке осужден почти на 10 лет колонии

Камчатский краевой суд вынес приговор в отношении бывшего совладельца гостиничного комплекса «Петропавловск», который застрелил директора этой компании на рабочем месте, сообщили «Ъ» в прокуратуре Камчатского края.

Наказание за убийство (ч. 1 ст. 105 УК) составило девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год. Также суд удовлетворил иски потерпевшей стороны на сумму около 2 млн руб.

В краевом суде сообщили, что в последнем слове подсудимый заявил, что искренне сожалеет о случившемся, понимает, что совершил тяжкое преступление и готов понести за него наказание. Также он просил суд учесть сведения о его личности, в частности активную благотворительную помощь различным соцучреждениям.

Как ранее сообщал «Ъ», убийство произошло 3 февраля этого года в служебном кабинете директора. 45-летний директор гостиничного комплекса Руслан Кузнецов был застрелен из охотничьего ружья 66-летним Валерием Трофимовым, бывшим совладельцем компании. От полученного сквозного огнестрельного пулевого ранения в голову жертва скончалась на месте.

Причиной убийства стал неразрешимый спор по поводу возврата доли в уставном капитале компании. Известно, что с декабря 2013 года Трофимов проживал в гостиничном комплексе «Петропавловск» на условиях устной договоренности с бывшей совладелицей, которой ранее передал свою долю в бизнесе.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский