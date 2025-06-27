Осужденный вице-спикер заксобрания Приамурья лишен депутатских полномочий

Заместителя председателя законодательного собрания Амурской области Александра Синькова лишили депутатских полномочий, за это проголосовал 21 депутат из 23, сообщил «Ъ» зампред комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламента заксобрания Роман Кобызов.

Голосование состоялось ранее, но официально о принятом решении до сих пор не сообщалось. Господин Синьков уже удален из списка зампредов на сайте заксобрания, но еще значится в списке депутатов.

30 мая Амурский областной суд с подачи прокуратуры ужесточил приговор вице-спикеру Александру Синькову и двоим его подельникам. Приговором Благовещенского горсуда в январе 2025 года все они были признаны виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) на 132 млн руб. при строительстве здания полиции в Октябрьском районе и приговорены к штрафам.

Апелляционная инстанция приговорила всех троих к реальным срокам, 73-летний Синьков осужден на четыре года. Также в связи с нарушением УПК вынесено частное определение судье первой инстанции.

Защита намерена подать кассационную жалобу в вышестоящий суд, а также прошение об условно-досрочном освобождении Александра Синькова, на что он имеет право как отбывший половину срока.

Почетный гражданин Благовещенска, руководитель крупных стройкомпаний в регионе Александр Синьков длительное время руководил городским отделением партии «Единая Россия», являлся депутатом заксобрания на протяжении пяти созывов.

Анна Яшина, Благовещенск