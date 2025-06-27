Двое военных вернулись в Новосибирскую область после обмена пленными с Украиной

Из украинского плена вернулись двое новосибирских военнослужащих, сообщила омбудсмен по правам человека в регионе Елена Зерняева. По ее словам, с начала 2025 года в область были возвращены 35 военных.

Накануне стало известно, что Россия и Украина провели обмен военнопленными. Сколько военнослужащих участвовало в нем — неизвестно. По данным информагентств, он был паритетным.

Сейчас российские военные находятся в Белоруссии, затем они будут доставлены в Россию и пройдут реабилитацию, сообщили в Минобороны РФ.

В феврале этого года госпожа Зерняева сообщала, что по итогам 2024 года в Новосибирскую область из плена вернулись 18 человек.

Александра Стрелкова