Памятник в честь 80-летия разгрома Квантунской армии установят в Хабаровске

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин объявил о планах установки памятника ко дню 80-летия разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны. Монумент предполагается воздвигнуть к 3 сентября на Уссурийском бульваре в Хабаровске.

Также 2 сентября в городе планируется открыть мемориальную доску дважды Герою Советского Союза, генералу армии Афанасию Белобородову, принимавшему Парад Победы над Японией в сентябре 1945 года в Харбине. По словам господина Демешина, на церемонию может приехать внук военачальника.

Ранее «Ъ» сообщал, что в честь 80-летия победы во Второй мировой 3 сентября в Хабаровске пройдет Парад Победы. В праздновании годовщины предполагается участие представителей российского парламента, федеральных и региональных делегаций, а также ряда иностранных — из Беларуси, Китая, КНДР и Монголии.

«У нас в регионе живут 44 фронтовика. 30 из них завершили свой боевой путь на Дальнем Востоке. Семь ветеранов войны с Японией в этом году празднуют столетний юбилей»,— отметил глава региона.

Эрнест Филипповский, Хабаровск