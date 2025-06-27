NBC: В Лос-Анджелесе ограбили дом Брэда Питта
Полиция Лос-Анджелеса расследует кражу со взломом в доме актера Брэда Питта. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на два источника в правоохранительных органах. По словам источников, в момент кражи актера не было дома.
Брэд Питт
Фото: Maja Smiejkowska / Reuters
Как сообщили официальные лица, воры обыскали дом и забрали неопределенное количество имущества. Стоимость украденного не была раскрыта.
По информации собеседников телеканала, полиция ищет трех человек, которые перелезли через забор перед домом и попали внутрь через окно.
Представитель полиции Лос-Анджелеса подтвердил NBC News факт взлома в среду в жилом доме в районе Лос-Фелис, но не сообщил, кому именно принадлежит дом.
Фотогалерея
Брэд Питт и его роли
1 / 22