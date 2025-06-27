NBC: В Лос-Анджелесе ограбили дом Брэда Питта

Полиция Лос-Анджелеса расследует кражу со взломом в доме актера Брэда Питта. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на два источника в правоохранительных органах. По словам источников, в момент кражи актера не было дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брэд Питт

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters Брэд Питт

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Как сообщили официальные лица, воры обыскали дом и забрали неопределенное количество имущества. Стоимость украденного не была раскрыта.

По информации собеседников телеканала, полиция ищет трех человек, которые перелезли через забор перед домом и попали внутрь через окно.

Представитель полиции Лос-Анджелеса подтвердил NBC News факт взлома в среду в жилом доме в районе Лос-Фелис, но не сообщил, кому именно принадлежит дом.