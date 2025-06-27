Вратарь Даниил Тарасов перешёл из «Коламбуса» во «Флориду»

Российский вратарь Даниил Тарасов был переведен из клуба НХЛ «Коламбус» в команду «Флорида». Об обмене сообщила пресс-служба "Коламбуса". Взамен «Коламбус» получил право выбора в пятом раунде драфта НХЛ 2025 года.

Даниилу Тарасову 26 лет, он был задрафтован «Коламбусом» в 2017 году под 86-м номером. В НХЛ вратарь дебютировал в 2021 году. В минувшем сезоне он сыграл 20 матчей в регулярном чемпионате, отразив 88,1% бросков и один раз сыграв «на ноль».

«Флорида» завоевала два Кубка Стэнли в последние два сезона. Главным голкипером команды является россиянин Сергей Бобровский, в составе также играет защитник Дмитрий Куликов.