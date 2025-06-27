Трамп обвинил демократов в утечке разведданных об ударах по Ирану

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в утечке ранних разведданных об американской атаке на Иран, которые опубликовал телеканал CNN. Об этом господин Трамп написал в соцсети Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Демократы — те, кто раскрыл информацию об идеальном ударе по ядерным объектам в Иране. Их нужно привлечь к ответственности!» — написал президент США.

Речь идет о публикациях CNN с предварительными данными разведки США. В них было сказано, что американские удары не полностью уничтожили ядерные объекты Ирана, а только отбросили ядерную программу на несколько месяцев назад.

В ночь на 22 июня американскими ВВС были атакованы три ядерных сооружения: завод по обогащению урана Фордо, а также объекты в Натанзе и Исфахане. После этого Дональд Трамп заявил, что США уничтожили все иранские ядерные объекты.