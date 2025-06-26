Взрыв произошел на киностудии «Азербайджанфильм» в Баку

На киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы в Баку вечером 26 июня произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Азербайджана.

По информации азербайджанских СМИ, взрыв произошел около 22:30 мск 26 июня на старом складе пиротехники киностудии. В результате начался пожар. По информации на 23:30 возгорание потуишил. Пострадавших нет.

В ведомстве добавили, что распространенная в медиа информация о взрыве и пожаре на заводе «Алов» — ложна.