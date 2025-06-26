Нелегальной продажи «молочки» стало меньше в 2,5 раза

За январь--май 2025 года число нарушений при продаже молочной продукции сократилось почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщила «Ъ» пресс-служба Центра развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

В 2024 году было зафиксировано 88,3 млн нарушений, в 2025-м — 32,8 млн.

Особенно сократились попытки продажи немаркированной продукции — на 86,6% год к году. Реализация товаров, не введенных в оборот, упала на 79,3%. Случаев с признаками контрафакта стало меньше на 57,5%. А продажи от незарегистрированных участников рынка сократились на 59%.