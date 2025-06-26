Мост через Свирь на трассе «Кола» разведут из-за пропуска крупногабаритного судна

В пятницу, 27 июня, состоится внеплановая разводка железнодорожно-автомобильного моста через реку Свирь в районе города Лодейное Поле. Переправа на 236-м километре автодороги Р-21 «Кола» окажется недоступна для водителей с 12:50 до 15:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ОЖД Фото: Пресс-служба ОЖД

Как уточнили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в указанный период времени по реке Свирь будет проходить крупногабаритное судно. Автомобилистов попросили заранее планировать свои маршруты.

Ранее «Ъ-СПб» писал о внеплановых разводках мостов в центре Петербурга в связи с проведением репетиций праздника выпускников «Алые паруса».

Андрей Цедрик