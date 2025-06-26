Фильмы, фестиваль, орган

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости региона могут посетить музыкальные фестивали и концерты, посмотреть спектакли или прийти на STAND-UP и посмеяться над шутками. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

27 июня в 19:00 в Лермонтовской галерее (г. Пятигорск) представят программу «Музыкальные басни». В ее основе произведения русских композиторов (классиков и современников), написанные на тексты баснописца Ивана Крылова.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

27 июня в 19:00 в Зале им. Скрябина (г. Кисловодск) состоится органный концерт «Бах и стихия романтизма». В первом и втором отделениях прозвучит музыка Иоганна Себастьяна Баха.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (12+)

28 июня в 19:00 в Городском ДК №1 им. А. Д. Дементьева (г. Пятигорск) камерный оркестр Sonorus обещает погрузить зрителей «в волшебный мир Гарри Поттера».

Стоимость билетов — от 1600 руб. (12+)

Вверх

Какие спектакли посетить

27 июня в 19:00 в концертном зале им. Шаляпина (г. Ессентуки) — музыкальный спектакль по мотивам пьесы Авксентия Цагарели «Ханума». Либретто написали Владимир Константинов и Борис Рацер. Музыку — Гия Канчелли.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

28 июня в 12:00 в Зале им. Скрябина (Кисловодск) — спектакль «Красная шапочка». Все дети хорошо знают историю про девочку и коварного Серого Волка. Авторы этой постановки задались вопросом: «А что, если Волк не злодей, а наивный романтик, попавший под дурное влияние?».

Стоимость билетов — от 1200 руб. (0+)

28 июня в 19:00 в Концертном зале им. Шаляпина (г. Ессентуки) покажут комедию «Невеста напрокат». За видимой легкостью скрываются проблемы взаимоотношений между поколениями.

Стоимость билетов — от 2300 руб. (16+)

Вверх

Что смотреть в кино

27, 28 и 29 июня в кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют» идут показы боевика «Шпионская свадьба». Место действия — экзотический остров. Подружка невесты — супершпион.

Стоимость билетов — от 250 руб. (16+)

Еще одна премьера — хоррор «Ритуал». Одержимую дьяволом стремятся спасти теряющий веру Джозеф и терзаемый призраками Теофил. Как им противостоять демонам?

Стоимость билетов — от 280 руб. (18+)

Для ценителей отечественного кино — комедия «Качели». Три друга случайно встречают старого товарища. Они отправляются в настоящий отрыв, но веселье заходит слишком далеко. Жены и девушки героев спешат на помощь.

Стоимость билетов — от 320 руб. (18+)

Вверх

Чем еще можно заняться

27 июня в 18:00 в ДК им. Гагарина (Ставрополь) состоится этнофестиваль «Иван Купала». В программе — выступление фолк-ансамбля «Руда» и театра кукол «Добрый жук». Также участников ждут «древние обряды», выставка, фотозоны, тематический буфет и плетение венков.

Стоимость билетов — от 990 руб. (16+)

27 июня в 19:00 в парке культуры Ставрополя состоится Большой STAND-UP. Его организаторы обещают зрителям «хорошую компанию комиков из Ростова, которые смогут рассмешить любого».

Стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

Вверх