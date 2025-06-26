В Свердловской области молодая мать обвиняется в убийстве новорожденной дочери

Жительнице Свердловской области 2005 года рождения предъявлено обвинение в убийстве малолетней дочери (п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ), сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 25 июня в одной из квартир в Камышловском районе. Как считает следствие, из-за плача ребенка мать проявила агрессию и с силой бросила ее на диван. Из-за этого девочка получила черепно-мозговую травму и скончалась на месте происшествия.

После случившегося женщина скрылась, однако впоследствии была задержана сотрудниками полиции на автовокзале в Пышминском районе. Как отметил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, задержанная отправила мужу SMS с прощанием.

«В настоящее время следователем СКР по уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы»,— сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Полина Щуцкая