Предприятия пополняют «оборотку» за счет кредиторской задолженности

Объем просроченной кредиторской задолженности предприятий устойчиво растет с середины 2024 года, фиксируют аналитики ЦМАКП в обзоре «О динамике взаимных неплатежей предприятий в конце 2024 — начале 2025 года». Отмечается, что динамика показателя в этом году примерно соответствует уровню 2024-го, но выше, чем в 2021–2023 годах.

Официально доля просрочки в объеме всей кредиторской задолженности компаний невелика: в добыче — 12% по итогам первого квартала 2025 года против 9,5% на конец 2024-го; в обработке — 35,1% против 35,8%; в секторе обеспечение электроэнергией, газом и паром — 13,2% (без изменений); водоснабжение и водоотведение — 1,5% после 1,3%. Однако в ЦМАКП полагают, что доля просроченной задолженности в отчетности может быть занижена и ее действительный уровень кратно выше.

Негативная динамика наблюдается по широкому кругу отраслей, но пока она не фронтальная: 13 из 37 анализируемых ЦМАКП секторов все больше зависят от поставщиков при формировании оборотного капитала, одновременно снижая платежную дисциплину и нередко имея значительную официальную долю просроченной кредиторской задолженности. Среди них есть и связанные с ВПК отрасли — добыча угля, ремонт и монтаж машин и оборудования, металлургия, ж/д, судо- и авиастроение, производство металлоизделий.

Аналитики полагают, что ускоренный рост неплатежей связан со снижением обеспеченности производственного оборота собственными деньгами предприятий. Она снижалась постепенно с 2023 года из-за роста процентных ставок, стабилизировавшись к концу 2024 года. Нынешний уровень обеспеченности деньгами стал минимальным за четыре года: реальные (с поправкой на инфляцию) остатки денежных средств на рублевых счетах предприятий снизились по сравнению с предшествующими годами примерно на 10%, тогда как объем производимой продукции вырос.

В результате предприятия увеличивают кредиторскую задолженность перед бюджетом, поставщиками и другими контрагентами для формирования оборотного капитала. Происходит это из-за снижения доступности банковского кредитования на фоне высоких ставок. Если в 2023–2024 годах предприятия таким образом финансировали 55% прироста оборотных средств, то в последние полгода — уже 82%. Показатели по широкому кругу отраслей реального сектора, включая сельское хозяйство, строительство, транспорт: 62% в 2023–2024 годах и 72% в 2025 году.

Диана Галиева