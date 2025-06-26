Свердловские депутаты одобрили идею обязательного трудоустройства экскурсоводов

Депутаты комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма поддержали законодательную инициативу Псковского областного собрания депутатов об обязательном трудоустройстве экскурсоводов и гидов-переводчиков, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области.

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Несмотря на то, что с 1 марта стала обязательной аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков, многие из них продолжают работать без официального трудоустройства и без договоров с турфирмами. Законопроектом предлагается установить норму об обязательном трудоустройстве экскурсоводов и гидов-переводчиков.

«Сегодня отмечается высокий запрос на экологический и природный туризм. Свердловская область в лидерах среди регионов по развитию этого туризма»,— отметила председатель комитета Елена Чечунова.

Кроме того, депутаты поддержали проект федерального закона, расширяющий понятие «туристский продукт» и включающий в него весь комплекс предоставляемых туристских услуг, включая трансфер, аренду транспорта, помощь в оформлении виз, экскурсионное обслуживание, питание, услуги гидов и переводчиков.

Ранее комитет по социальной политике законодательного собрания Свердловской области рекомендовал создать реестр объектов, представляющих опасность для здоровья детей.

Полина Щуцкая