Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Свердловские депутаты предложили создать реестр опасных объектов для детей

Комитет по социальной политике законодательного собрания Свердловской области рекомендовал создать реестр объектов, представляющих опасность для здоровья детей, сообщили в пресс-службе заксобрания.

Вячеслав Погудин

Вячеслав Погудин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Вячеслав Погудин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным минобразования, количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, снизилось на 31,1%, а количество правонарушений подростков ночью в общественных местах уменьшилось на 28%.

Однако депутаты отметили, что в 24 муниципалитетах наблюдается рост подростковой преступности, что говорит о необходимости усиления профилактической работы. «Следует обратить внимание на вовлечение детей в дополнительное образование и развитие наставничества для трудных подростков»,— прокомментировал председатель комитета Вячеслав Погудин.

Депутаты рекомендовали органам местного самоуправления проводить мониторинг общественных пространств, включая торгово-развлекательные центры, заброшенные здания, строительные площадки и несанкционированные точки продажи алкоголя и табака, для включения их в перечень опасных объектов.

Полина Щуцкая

Новости компаний Все