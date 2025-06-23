Свердловские депутаты предложили создать реестр опасных объектов для детей

Комитет по социальной политике законодательного собрания Свердловской области рекомендовал создать реестр объектов, представляющих опасность для здоровья детей, сообщили в пресс-службе заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Погудин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Вячеслав Погудин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным минобразования, количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, снизилось на 31,1%, а количество правонарушений подростков ночью в общественных местах уменьшилось на 28%.

Однако депутаты отметили, что в 24 муниципалитетах наблюдается рост подростковой преступности, что говорит о необходимости усиления профилактической работы. «Следует обратить внимание на вовлечение детей в дополнительное образование и развитие наставничества для трудных подростков»,— прокомментировал председатель комитета Вячеслав Погудин.

Депутаты рекомендовали органам местного самоуправления проводить мониторинг общественных пространств, включая торгово-развлекательные центры, заброшенные здания, строительные площадки и несанкционированные точки продажи алкоголя и табака, для включения их в перечень опасных объектов.

Полина Щуцкая