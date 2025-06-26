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В Северной Осетии отремонтируют школу за 39 млн рублей в 2026 году

В селении Новый Урух Ирафского района на реконструкцию школы потратят более 39 млн руб. в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Из этой суммы более 30 млн руб. будут направлены на ремонт здания и 9 млн руб. — на оснащение школы технологическим оборудованием.

В здании, которое не обновлялось более 40 лет, планируют заменить внутренние инженерные сети водопровода, канализации, отопления и электроснабжения, а также кровлю, оконные и дверные блоки, провести внутреннюю и наружную отделку.

Наталья Белоштейн

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