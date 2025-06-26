Путин назвал ЕАЭС одним из центров глобального развития

Президент России Владимир Путин заявил, что Евразийский экономический союз за 10 лет окреп и стал успешным интеграционным объединением. Глава государства считает его одним из ключевых центров глобального развития.

«Убеждены, что именно на такой справедливой и равноправной основе и должно выстраиваться взаимодействие в новом многополярном мире»,— сказал он на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске (трансляция велась пресс-службой Кремля).

Президент подчеркнул, что ЕАЭС открыт для сотрудничества с заинтересованными зарубежными партнерами. Сейчас активно развиваются связи со странами Евразии, Африки и Латинской Америки.

ЕАЭС создан в 2015 году. В союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Целью объединения является обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной политики в отраслях экономики.

О приоритетах ЕАЭС — в материале «Ъ» «Кооперация, торговля и НТП».