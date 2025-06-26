Главные заявления Путина на саммите ЕАЭС в Минске
Владимир Путин выступил с речью на саммите ЕАЭС, который проходит в Минске. Президент говорил об экономических показателях стран союза, конфискации золотовалютных резервов России, а также о закончившейся ирано-израильской войне. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Владимир Путин на саммите ЕАЭС в Минске
Фото: пресс-служба президента РФ
Об экономике союза
- Уровень безработицы в ЕАЭС сейчас составляет 2,8%.
- ЕАЭС окреп за 10 лет с момента создания, укрепился экономический потенциал стран пятерки.
- ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение.
- Страны ЕАЭС сообща предпринимают усилия для интеграции финансовой инфраструктуры.
- РФ будет учитывать в работе по укреплению ЕАЭС все полезные идеи и рекомендации, прозвучавшие на Евразийском экономическом форуме в Минске.
- Объем товарооборота ЕАЭС солидный, сопоставим с ведущими мировыми экономическими державами.
Об экономических отношениях России и Запада
- Диалог России со Всемирным банком сейчас затруднен из-за ангажированности западных финансовых институтов.
- Россия стремится снизить зависимость от западных финансовых институтов.
- Движение в сторону региональных финансовых институтов в мире только ускорится, если замороженные российские активы будут конфискованы.
- Действия Запада в отношении российских золотовалютных резервов — даже не кража, а грабеж.
О войне в Иране
- Ситуация на Ближнем Востоке успокаивается.
- Остановка конфликта между Ираном и Израилем позволяет рассчитывать на развитие отношений со странами Ближнего Востока, в т.ч. и с Тегераном.