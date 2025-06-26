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Главные заявления Путина на саммите ЕАЭС в Минске

Владимир Путин выступил с речью на саммите ЕАЭС, который проходит в Минске. Президент говорил об экономических показателях стран союза, конфискации золотовалютных резервов России, а также о закончившейся ирано-израильской войне. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Владимир Путин на саммите ЕАЭС в Минске

Владимир Путин на саммите ЕАЭС в Минске

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин на саммите ЕАЭС в Минске

Фото: пресс-служба президента РФ

Об экономике союза

  • Уровень безработицы в ЕАЭС сейчас составляет 2,8%.
  • ЕАЭС окреп за 10 лет с момента создания, укрепился экономический потенциал стран пятерки.
  • ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение.
  • Страны ЕАЭС сообща предпринимают усилия для интеграции финансовой инфраструктуры.
  • РФ будет учитывать в работе по укреплению ЕАЭС все полезные идеи и рекомендации, прозвучавшие на Евразийском экономическом форуме в Минске.
  • Объем товарооборота ЕАЭС солидный, сопоставим с ведущими мировыми экономическими державами.

Об экономических отношениях России и Запада

  • Диалог России со Всемирным банком сейчас затруднен из-за ангажированности западных финансовых институтов.
  • Россия стремится снизить зависимость от западных финансовых институтов.
  • Движение в сторону региональных финансовых институтов в мире только ускорится, если замороженные российские активы будут конфискованы.
  • Действия Запада в отношении российских золотовалютных резервов — даже не кража, а грабеж.

О войне в Иране

  • Ситуация на Ближнем Востоке успокаивается.
  • Остановка конфликта между Ираном и Израилем позволяет рассчитывать на развитие отношений со странами Ближнего Востока, в т.ч. и с Тегераном.

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