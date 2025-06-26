Главные заявления Путина на саммите ЕАЭС в Минске

Владимир Путин выступил с речью на саммите ЕАЭС, который проходит в Минске. Президент говорил об экономических показателях стран союза, конфискации золотовалютных резервов России, а также о закончившейся ирано-израильской войне. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на саммите ЕАЭС в Минске

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин на саммите ЕАЭС в Минске

Фото: пресс-служба президента РФ

Об экономике союза

Уровень безработицы в ЕАЭС сейчас составляет 2,8%.

ЕАЭС окреп за 10 лет с момента создания, укрепился экономический потенциал стран пятерки.

ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение.

Страны ЕАЭС сообща предпринимают усилия для интеграции финансовой инфраструктуры.

РФ будет учитывать в работе по укреплению ЕАЭС все полезные идеи и рекомендации, прозвучавшие на Евразийском экономическом форуме в Минске.

Объем товарооборота ЕАЭС солидный, сопоставим с ведущими мировыми экономическими державами.

Об экономических отношениях России и Запада

Диалог России со Всемирным банком сейчас затруднен из-за ангажированности западных финансовых институтов.

Россия стремится снизить зависимость от западных финансовых институтов.

Движение в сторону региональных финансовых институтов в мире только ускорится, если замороженные российские активы будут конфискованы.

Действия Запада в отношении российских золотовалютных резервов — даже не кража, а грабеж.

О войне в Иране