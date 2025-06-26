Власти планируют создать аналоги образовательного центра ПМК на Среднем Урале

На учреждениях среднего профессионального образования (СПО) Свердловской области будут тиражировать опыт образовательного центра, созданного на базе Первоуральского металлургического колледжа (ПМК), рассказала «Ъ-Урал» министр образования региона Светлана Тренихина. «Его опыт можно внедрить в каждом муниципалитете, где расположены учреждения СПО. Многие из них коллаборируют с предприятиями, но пример образовательного центра в Первоуральске остается однозначно одним из лучших»,— сказала она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цех предприятия Cybersteel

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Цех предприятия Cybersteel

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ-Урал» генеральный директор компании Cybersteel Станислав Великий, образовательный центр, созданный в рамках программы «Будущее Белой металлургии» в 2011 году, позволил предприятию решить проблему нехватки кадров. «Мы ежегодно трудоустраиваем порядка 100 выпускников и насыщаем производство новыми кадрами. Средний возраст сотрудников предприятия 36 лет, 61% — это парни, 39% — девушки. Ставим себе задачу приблизиться к 32 годам»,— отметил господин Великий. Он добавил, что с 2020 года число сотрудников Cybersteel увеличилось с 700 в 2020 году до 1151 в 2025 году.

Cybersteel, специализирующаяся на производстве высокотехнологичных бесшовных нержавеющих труб, является опорным работодателем ПМК. Компания была основана в 2020 году на базе цеха №7 Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в ТМК), является ведущим российским поставщиком трубной продукции из нержавеющей стали. Продукция предприятия экспортируется в страны Азии, Африки, Юго-Восточной Европы и СНГ. Производственные мощности находятся в Первоуральске, филиал расположен в Инновационном центре Сколково в Москве. По данным kartoteka.ru, в 2021 году выручка Cybersteel составила 5,1 млрд руб., чистая прибыль — 435,1 млн руб.

В 2022 году на базе ПМК в рамках федерального проекта «Профессионалитет» был открыт кластер металлургической отрасли в партнерстве с Cybersteel — в учреждении создали 10 новых лабораторий. Колледж ведет подготовку по 14 специальностям по шести укрупненным группам, основным профилем является обучение кадров для металлургического производства. Всего в учреждении обучаются 1236 человек, из которых 766 — по программе «Будущее Белой металлургии». Ежегодно ее выпускниками становятся около 300 человек.

В четверг, 26 июня, врио губернатора Денис Паслер и основатель Cybersteel Андрей Комаров запустили в Первоуральске новое производство по выпуску холоднодеформированных нержавеющих труб. Общий объем инвестиций в техническое перевооружение предприятия составил 12 млрд руб., из которых 5,2 млрд руб. направил Фонд развития промышленности. Представители Cybersteel заверили, что новое производство заместит объем импорта бесшовных нержавеющих труб из Китая и снизит его в два раза (до 25%).

Василий Алексеев, Первоуральск