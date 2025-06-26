Захарова: Кремль осудит присоединение стран к трибуналу Совета Европы против России

Москва будет рассматривать присоединение третьих стран к специальному трибуналу Совета Европы по преступлениям агрессии против Украины как враждебный демарш. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что соответствующий юридический («квазиюридический» — в оценке госпожи Захаровой) механизм был учрежден Советом Европы 25 июня. Соглашение о его создании было подписано СЕ с властями Украины.

«Мы неоднократно излагали нашу принципиальную позицию: Совет Европы не наделен компетенцией ни учреждать уголовные суды, ни определять акты агрессии и не имеет соответствующих полномочий»,— сказала Мария Захарова. Она сообщила, что в отношении трибунала будут приниматься ограничительные меры, предусмотренные законодательством РФ.

Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года. Это решение было принято после того, как Комитет министров СЕ приостановил права РФ в органах организации из-за «вооруженного вторжения на Украину».